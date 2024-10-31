Народна депутатка Мар'яна Безугла відреагувала на розслідування "Української правди" про те, як колишній очільник СБУ Іван Баканов влаштував свого сина Артура Лазаренка на службу в СБУ на початку повномасштабного вторгнення Росії, де він і досі працює. Нардепка зауважила, що увагу слід звернути не лише на Баканова, а й на сина голови Черкаської військової адміністрації Ігоря Табурця.

Про це вона написала у Facebook.

Дмитро Табурець опублікував відео на своїй сторінці в Instagram, де показав, як “виліз” із “вагіни”. У підписі до публікації він зазначив: “Born to shine” (Народився, щоб сяяти).

Безугла зауважила, що син Табурця, якого сховали за кордоном, займається мистецтвом у нестандартних напрямках. Це не перший раз, коли Табурець викладає провокативний контент на своїй сторінці. В Instagram можна знайти безліч його фото та відео, на яких він переважно позує оголеним або напівоголеним.

За інформацією Безуглої, Табурця “пропихнув” на посаду голова недіючого парламентського Комітету з національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

“Не лише щодо сина Баканова потрібно копати. Ось, наприклад, син голови Черкаської військової адміністрації Табурця. Табурця пропихнув на посаду голова недіючого парламентського Комітету національної безпеки, оборони та розвідки Завітневич. Синочок схований за кордоном, він митець нетрадиційних поривів”, — пише Безугла.

Зауважимо, Ігор Табурець має у банках близько двох мільйонів гривень та мільйон двісті тисяч гривень у готівці. Його дружина готівкою зберігає понад 860 тисяч гривень.

Згідно з декларуванням, за 2023 рік посадовець отримав понад один мільйон гривень зарплати, більш як 500 тисяч гривень пенсії, та майже 200 тисяч гривень відсотків від вкладів у двох банках країни.

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