Мар'яна Безугла, українська політична діячка, народна депутатка України, заступниця голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки висловила свою думку на дії генерала Миколи Олещука у соцмережах.

За словами Безуглої, генерал Олещук привласнив собі Telegram-канал Командувача Повітряних Сил ЗСУ та перейменував його на «Микола Олещук». Також за її даними, Олещук одразу після звільнення почав вести блог у виданні «Українська правда».

“Межа” перевірила інформацію нардепки щодо наявності в Олещука власного блога в “Українській правді”, однак не знайшла тому підтвердження. Серед авторів з ім’ям Микола є лише один дописувач, втім з іншим прізвищем.

Наразі Микола Олещук має понад 30 тисяч підписників у Telegram-каналі й трохи більш як шість тисяч на сторінці у Fаcebook.

Нагадаємо, командувача Повітряних сил ЗС України Миколу Олещука звільнили з посади за допущену помилку, яка призвела до смерті пілота та втрати F-16. Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський 30 серпня.

Як раніше повідомлялося, командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що не приховував інформації про авіатрощу літака F-16, унаслідок якої загинув пілот Олексій Месь. Він пояснив, що під час війни така інформація не може відразу потрапляти в публічний простір.