Про це йдеться на сайті “Миротворець”.
Серед звинувачень Безуглої:
- усвідомлені публічні дії, спрямовані на дискредитацію органів державної влади та управління України;
- усвідомлені дії, спрямовані на дискредитацію та деморалізацію Збройних сил України;
- перешкоджання законній діяльності Збройних сил України;
- свідомі дії, спрямовані на розкол громадянського суспільства в Україні;
- свідоме поширення інформації, що містить державну таємницю та використовується Росією для досягнення стратегічних цілей під час планування і ведення бойових дій проти України та для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій.
На сайті “Миротворець”, вказано, що “цілеспрямована та системна” діяльність Мар’яни Безуглої проти керівництва ЗСУ в період з 2022 по 2024 роки має явні ознаки спланованої в інтересах російського агресора та невстановленої групи осіб інформаційної компанії.
Водночас Марʼяна Безугла прокоментувала своє потрапляння в базу “Миротворця”.
“Отримала акаунт в базі “Миротворець” за “дискредитацію ЗСУ” (генералів) на фоні зростаючої підтримки серед бойових підрозділів. В один день Комітет нацбезпеки припинив існувати як уповноважений на контроль та захист громадян орган. Сьогодні те ж сталося з “Миротворцем”. Нові часи”, — написала нардепка на своїй сторінці в Х.
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