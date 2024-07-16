Народну депутатку Мар'яну Безуглу включили до бази центру "Миротворець". Це рішення було ухвалене через її дії, які, нібито, були спрямовані на дискредитацію органів державної влади та управління України, а також на дискредитацію та деморалізацію Збройних Сил України.

Про це йдеться на сайті “Миротворець”.

Серед звинувачень Безуглої:

усвідомлені публічні дії, спрямовані на дискредитацію органів державної влади та управління України;

усвідомлені дії, спрямовані на дискредитацію та деморалізацію Збройних сил України;

перешкоджання законній діяльності Збройних сил України;

свідомі дії, спрямовані на розкол громадянського суспільства в Україні;

свідоме поширення інформації, що містить державну таємницю та використовується Росією для досягнення стратегічних цілей під час планування і ведення бойових дій проти України та для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій.

На сайті “Миротворець”, вказано, що “цілеспрямована та системна” діяльність Мар’яни Безуглої проти керівництва ЗСУ в період з 2022 по 2024 роки має явні ознаки спланованої в інтересах російського агресора та невстановленої групи осіб інформаційної компанії.

Водночас Марʼяна Безугла прокоментувала своє потрапляння в базу “Миротворця”.

“Отримала акаунт в базі “Миротворець” за “дискредитацію ЗСУ” (генералів) на фоні зростаючої підтримки серед бойових підрозділів. В один день Комітет нацбезпеки припинив існувати як уповноважений на контроль та захист громадян орган. Сьогодні те ж сталося з “Миротворцем”. Нові часи”, — написала нардепка на своїй сторінці в Х.