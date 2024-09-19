Про це повідомили народні депутати Ірина Геращенко та Ярослав Железняк.
Тепер Безугла працюватиме в комітеті з питань зовнішньої політики. У своєму дописі депутатка зазначила, що її «боротьба не тільки не зменшиться, а й набуде міжнародного характеру», і додала, що планує публікувати свої повідомлення також англійською мовою.
Раніше вона подала заяву про звільнення з посади в комітеті з нацбезпеки, а голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія ініціював відповідну постанову, яку депутати підтримали 19 вересня.
До цього були кілька невдалих спроб виключити Безуглу з комітету нацбезпеки. Нещодавно вона також вийшла зі складу фракції «Слуга Народу», пояснюючи це тим, що «не розуміє» пріоритетів своїх колег по комітету та звинувачуючи депутатів фракції у «підкилимних» домовленостях з опозицією для саботажу.