Про ініціативу благодійного фонду молодіжної ініціативи "Надія" та гуманітарну місію на прифронтових територіях із забезпечення необхідним медичним обладнанням.

Анатолій Шкрібляк спільно з БФ “Надія” про допомогу медикам та військовим на передовій: “Ми продовжимо нашу роботу, доки не переможемо!”

У прифронтових регіонах невідкладно потрібне сучасне медичне обладнання, щоб забезпечити належну допомогу постраждалим військовослужбовцям і цивільним. Благодійний фонд молодіжної ініціативи “Надія” спільно з партнерами продовжує активно підтримувати медиків і військових у таких зонах. До слова, одним із меценатів, які активно доєднуються до ініціатив, є акціонер компанії “Добродія Фудз” Анатолій Шкрібляк.

Як благодійний фонд допомагає медикам і військовим

Перший заступник Комітету Верховної Ради з питань здоровʼя нації, голова наглядової ради фонду “Надія” Валерій Дубіль розповів, що було закуплено та передано близько сотні підігрівачів для інфузій, лазерне обладнання для хірургів та артроскоп для проведення операцій на кінцівках без розрізів.

Також разом із партнерами благодійний фонд забезпечив прифронтові шпиталі та стабілізаційні пункти таким обладнанням:

50 швейцарських апаратів для непрямого масажу серця виробництва Easy Pulse Schiller;

сотні реанімаційних моніторів;

10 апаратів для гемодіалізу Prismaflex;

томографи;

обладнання для КТ, МРТ й УЗД;

рентгенапарати;

операційні столи.

Крім того, фонд передав десятки карет швидкої допомоги й іншу критичну апаратуру, які вже рятують життя військових і цивільних на прифронтових територіях.

А ще за кошти благодійників встановлено пʼять кабінетів гастроколоноскопії японського бренду Fuji у шпиталях Донецької та Харківської областей. Ці апарати допомагають працювати у разі внутрішніх кровотеч.

Анатолій Шкрібляк про необхідність обʼєднання зусиль

Шкрібляк Анатолій Васильович підкреслив важливість надання допомоги військовослужбовцям ЗСУ та медикам у цей складний період. За його словами, підтримка тих, хто на передовій захищає Україну та рятує життя, є необхідною для наближення перемоги.

“Ми з фондом “Надія” зробили все можливе, щоб забезпечити лікарів найсучаснішим обладнанням, а військових – необхідною технікою для оборони. І це лише початок”, — зазначив він.

Анатолій Шкрібляк запевнив у продовженні надання підтримки та наголосив на важливості спільних зусиль. Акціонер компанії “Добродія Фудз” переконаний, що єдність і взаємопідтримка здатні подолати всі труднощі та наблизити поразку російських загарбників.