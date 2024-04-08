Принаймні три судна для перевезення сухих вантажів були зняті на відео російської пропаганди під час завантаження зерном у порту Маріуполя, який зараз перебуває під окупацією.

Про це повідомляє Bihus.Info.

Журналісти встановили, що ці судна належать російським фірмам, а процес завантаження зерна фігурував на відео з окупованого порту.

Один з цих кораблів вийшов з порту Маріуполя у травні 2023 року. Серед суден були контейнеровози STK-1003 і STK-1016 фірми “Удаленный Морской Терминал” і теплоход Mezhdurechensk, що належать російським підприємствам.

За даними трекінгових сервісів, ці судна перебували у порту Маріуполя, а потім відправилися до портів Ростова-на-Дону, Азова, Кавказа, Єйська.

Зерно на ці судна завантажували кілька компаній, зокрема російська фірма “Санагро”, яка належить Миколі Міщуку. Також фігурують компанії “Зорка фуд” і “Аста Груп”, що мають російське та білоруське походження відповідно.