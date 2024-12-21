Про це пише Turki_alalshikh.
Ця експериментальна розробка, ініційована головою саудівського боксу Туркі Аль-Шейхом, стане четвертим “суддею” в рингу, доповнюючи традиційне оцінювання трьома офіційними суддями. Втім, результати, які генерує AI, не впливатимуть на офіційний підсумок бою, а лише запропонують альтернативний, незалежний погляд на оцінку кожного раунду.
Штучний інтелект оцінюватиме дії боксерів у реальному часі, враховуючи такі ключові критерії:
- Агресія: наскільки активно бійці поводяться в рингу.
- Точність ударів: кількість влучань у ціль.
- Сила атак: оцінка потужності ударів.
- Захист: ефективність уникнення атак суперника.
Ця інноваційна технологія дозволить фанатам та експертам порівняти підрахунок AI із рішеннями суддів і зробити власні висновки. Дані, зібрані системою, будуть доступні після закінчення бою.
Як відомо, головна мета нововведення – підвищити об’єктивність і прозорість у спорті, який часто критикували за спірні рішення суддів.
AI-суддя “звернувся” до фанатів боксу, заявивши:
“Привіт, я перший в історії боксерський суддя ШІ, і я тут, щоб забезпечити справедливість на рингу. Я аналізую кожен раунд, кожен рух і кожен вирішальний момент під час бою, відображаючи в реальному часі такі показники, як агресія, приземлені удари та розгортання захисту. Маючи ці дані, я можу підрахувати рахунок і визначити, хто повинен перемогти в поєдинку”.
Цей революційний експеримент, який дебютує під час бою Усика та Ф’юрі, може стати ключовим моментом у розвитку боксу, показуючи, як технології змінюють обличчя спорту.