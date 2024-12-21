Сьогодні вночі, з 21 на 22 грудня, на рингу зійдуться два великих майстри боксу – Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі, щоб визначити, хто стане найкращим у цьому видовищному протистоянні. Цей бій увійде в історію не лише завдяки яскравій дуелі, але й впровадженню унікальної технології – системи підрахунку очок на основі штучного інтелекту.

Про це пише Turki_alalshikh.

Ця експериментальна розробка, ініційована головою саудівського боксу Туркі Аль-Шейхом, стане четвертим “суддею” в рингу, доповнюючи традиційне оцінювання трьома офіційними суддями. Втім, результати, які генерує AI, не впливатимуть на офіційний підсумок бою, а лише запропонують альтернативний, незалежний погляд на оцінку кожного раунду.

Штучний інтелект оцінюватиме дії боксерів у реальному часі, враховуючи такі ключові критерії:

Агресія: наскільки активно бійці поводяться в рингу.

Точність ударів: кількість влучань у ціль.

Сила атак: оцінка потужності ударів.

Захист: ефективність уникнення атак суперника.

Ця інноваційна технологія дозволить фанатам та експертам порівняти підрахунок AI із рішеннями суддів і зробити власні висновки. Дані, зібрані системою, будуть доступні після закінчення бою.

Як відомо, головна мета нововведення – підвищити об’єктивність і прозорість у спорті, який часто критикували за спірні рішення суддів.

AI-суддя “звернувся” до фанатів боксу, заявивши:

“Привіт, я перший в історії боксерський суддя ШІ, і я тут, щоб забезпечити справедливість на рингу. Я аналізую кожен раунд, кожен рух і кожен вирішальний момент під час бою, відображаючи в реальному часі такі показники, як агресія, приземлені удари та розгортання захисту. Маючи ці дані, я можу підрахувати рахунок і визначити, хто повинен перемогти в поєдинку”.

Цей революційний експеримент, який дебютує під час бою Усика та Ф’юрі, може стати ключовим моментом у розвитку боксу, показуючи, як технології змінюють обличчя спорту.