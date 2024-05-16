Про це повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП.
“Стосовно інциденту, який стався в громадському транспорті 16 травня в місті Одеса. З відеозапису неможливо встановити причину конфлікту між людиною у військовій формі та цивільною особою. Триває уточнення обставин та учасників ситуації. Розпочато службову перевірку”, — йдеться у повідомленні.
Сьогодні зранку близько 12:00 у соціальних мережах поширилось відео, на якому чоловіки у військовий формі силоміць витягують з маршрутки чоловіка та ведуть його машини.
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