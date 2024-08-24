Президент України Володимир Зеленський відзначив почесною відзнакою "За мужність та відвагу" Третю окрему штурмову бригаду Сухопутних військ Збройних Сил України.

Про це йдеться у тексті указу №577/2024.

“З метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, постановляю відзначити почесною відзнакою “За мужність та відвагу” 3 окрему штурмову бригаду Сухопутних військ Збройних Сил України”, — зазначається у документі, що підписаний Зеленським 23 серпня.

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади, екскомандир полку “Азов” Максим Жорін на цю подію відреагував у своєму Telegram-каналі.

“Сьогодні наша Третя штурмова бригада отримала абсолютно заслужену почесну відзнаку “За мужність та відвагу”. Бійці нашого підрозділу щодня роблять просто неймовірні речі, проявляючи хоробрість та реальний героїзм в кожній операції. Всім солдатам, сержантам, офіцерам бригади — повага”, — написав Жорін.