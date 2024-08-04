Про це вони заявили у зверненні до командувача Сухопутних військ генерал-лейтенанта Олександра Павлюка та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

“Він не кладе бездумно своїх людей за ордени, для нього на першому місці – життя кожного з нас, саме тому командир 31-ої ОМБр полковник Усанов Андрій Юрійович неугодний вищому командуванню ЗСУ та його знімають з посади. Начальники служб та командири підрозділів виступають проти такого рішення головнокомандувача”, — стверджують військові.

Також вони зауважили, що полковник Усанов є професійним військовим, офіцером-десантником та командиром, який має повагу та авторитет серед підлеглого йому особового складу бригади. Крім того, Усанов, за їх словами, ефективно планує та веде бойові дії, й раціонально використовує людський ресурс, цінуючи кожного і кожну.

“Але, на жаль, вищому командуванню не потрібна правда, щодо дійсного стану справ з ділянки фронту, який мужньо під командуванням полковника Усанова, тримають наші бійці, яких залишилось вкрай мало. Замість того, щоб поповнювати піхотні батальйони мобілізаційним ресурсом, командування приймає рішення замінити командира бригади, що являється не раціональним та безсенсовним, оскільки боєздатність підрозділів від цього не підвищиться, а снаряди до гаубиць не зʼявляться. Цим своїм рішенням, значно знизиться морально-психологічний стан та бойовий дух бригади, та підірветься довіра до вищого командування”, — наголосили начальники служб та командири підрозділів 31 окремої механізованої бригади.