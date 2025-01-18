Бійці 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджіхана звернулися до головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського з проханням не допустити заміну їхнього командира Ленура Іслямова.

Про це йдеться у відеозверненні військових, опублікованому на Facebook.

Зокрема бійці наголосили, що з моменту створення батальйону, який був сформований переважно з добровольців, вони брали участь у найзапекліших боях й неодноразово доводили свою військову майстерність на успішних штурмах у Донецькій області.

“Бійці 48-го ОШБ ім. Номана Челебіджіхана вимагають не допустити знищення бойового підрозділу, готового йти за своїм командиром. З моменту створення, коли батальйон ще навіть не був повністю сформований, нас кинули у найзапекліші бої. Ми довели свою відвагу та ефективність: жодної втраченої позиції, десятки успішних штурмових операцій, визволені населені пункти на Донеччині”, — розповіли бійці.

Однак їх командира Ленура Іслямова, який заснував 48-й ОШБ ім. Номана Челебіджіхана, днями усунули з посади. Бійці наголошують, що зміна командира в критичний момент може стати загрозою боєздатності батальйону та підірвати довіру всередині колективу.

“Вважаємо це рішення недопустимим у час активної фази війни. Заміна командира у критичний момент – це пряма загроза боєздатності підрозділу та підрив довіри бійців! Ми закликаємо зупинитися та вберегти батальйон, який кров’ю довів свою відданість на полі бою!”, — йдеться у зверненні.