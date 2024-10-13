Про це йдеться у тексті допису, розміщеного на сторінці у Facebook. Далі – прямий текст звернення.

“Ми – бійці підрозділу Асгард.

Наша мета – перемога України над російськими окупантами.

Третій рік повномасштабного вторгнення ми наближаємо її, знищуючи окупанта на всій лінії фронту.

Втім, Росія сильний ворог. Щоб його перемогти нам треба бути єдиними.

Окрім зовнішнього ворога, на жаль, маємо внутрішнього.

Внутрішнім ворогом вважаємо того, хто своїми усвідомленими діями віддаляє перемогу, чинить шкоду силам оборони. Олександр Дмітрієв, на прізвисько «Тихоход».

Цивільна особа, яка дозволяє собі втручатись у роботу нашого підрозділу. А саме: віддавати накази військовим, погрожувати “ламати військових через коліно”, та принижувати їх гідність. Схоже на те, що досвід Колі “Катлєти” (Миколи Тищенка) їх нічому не вчить.

Ми поважаємо вище командування та довіряємо йому. Тому просимо втрутитись у ситуацію, а від Тихохода вимагаємо публічних вибачень.

Українці – сильна нація, яка вміє боротися зі свавіллям.

Ми розраховуємо на вашу підтримку і просимо максимально розповсюдити це звернення. Дякую за увагу, Слава Україні”.