Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.
Зазначається, що завдяки отриманій інформації, українські військові організували ефективну засідку. Майстерність і оперативність дій бійців стали ключовими факторами успішного проведення операції.
“Кожен день вони роблять усе можливе, аби звільнити нашу землю від окупантів”, — зазначили в МВС.
Нагадаємо, об’єднана штурмова бригада Національної поліції України “Лють” — це воєнізований підрозділ Департаменту поліції особливого призначення нового зразка.
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