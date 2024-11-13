Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

Зазначається, що завдяки отриманій інформації, українські військові організували ефективну засідку. Майстерність і оперативність дій бійців стали ключовими факторами успішного проведення операції.

“Кожен день вони роблять усе можливе, аби звільнити нашу землю від окупантів”, — зазначили в МВС.

Нагадаємо, об’єднана штурмова бригада Національної поліції України “Лють” — це воєнізований підрозділ Департаменту поліції особливого призначення нового зразка.