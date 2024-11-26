Розвідники ГУР МО, які здійснювали патрулювання на острові Зміїний, провели незвичну операцію - евакуювали 15 котів, що проживали на острові, до безпечного місця на материковій частині України.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

“Котиків турботливо привезли до одного з найбільших притулків для тварин в Україні “Сіріус”, а операція з порятунку відбулася за підтримки фонду MacPaw Foundation”, – повідомляють у пресслужбі.

Коти пройдуть період адаптації в притулку, після чого всі охочі зможуть забрати їх додому або оформити опіку. Притулок активно займається пошуком нових господарів для своїх підопічних.

Зазначається, що це не перший випадок, коли українські військові та волонтери допомагають тваринам під час війни. Так бійці 92-ї окремої механізованої бригади на Харківщині виявили у зруйнованому будинку клітку з голодними совенятами.

Птахів врятували та передали начальнику ГУР МО України Кирилу Буданову, який відомий своєю любов’ю до тварин. У його домі вже мешкають коти Ґюнтер і Змій, жабеня Петро та канарки.