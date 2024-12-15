Під час операції також вивели з ладу залізничну гілку з Криму на Запоріжжя.

Про це повідомляє Суспільне.

За інформацією його джерел, спільна операція на окупованій території Запорізької області тривала у два етапи: спочатку контррозвідники СБУ підірвали залізничні колії, а після зупинки потягу Сили оборони України атакували локомотив та вагони дронами.

“Коли потяг зупинився, бійці 14 полку СБС почали наносити ураження ударними дронами, що призвело до загоряння частини цистерн. Після чого в гру вступив HIMARS. Завдяки повітряній розвідці ГУР та в координації з ОСУВ «Таврія» ракети вразили локомотив і крайні вагони, щоб окупант не зміг розтягнути цистерни і врятувати частину палива. Насамкінець фахівці ГУР добили состав ударними дронами”, — повідомили джерела у спецслужбах.

На ТОТ Запорізької області ГУР, СБУ та Сили оборони знищили російський потяг з 40 цистернами пального

Вибухівка, якою контррозвідники СБУ відірвали залізничне полотно на ТОТ Запорізької області. Джерела Суспільного у спецслужбах

Внаслідок спільної операції ГУР, СБУ та Сил оборони вдалося вивезти з ладу залізничну гілку з Криму на Запоріжжя, а також знищити російський локомотив та 40 цистерн пального вартістю чотири мільйони доларів США.