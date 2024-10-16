“Також під час штурмових дій взято в полон чергових московитів, що допоможе повернути з російської неволі захисників України. Після зачистки 400 гектарів лісового масиву на північ від Липців становище загарбників на цьому відрізку фронту погіршене та близьке до безнадійного”, — зазначили в ГУР.