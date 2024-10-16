Про це повідомили в ГУР.
У результаті українські бійці захопили батальйонний район оборони росіян, а також знищили три мотострілецькі батальйони, загін “Шторм” та розвідувальну роту 7 окремого мотострілецького полку 11 армійського корпусу збройних сил РФ.
“Також під час штурмових дій взято в полон чергових московитів, що допоможе повернути з російської неволі захисників України. Після зачистки 400 гектарів лісового масиву на північ від Липців становище загарбників на цьому відрізку фронту погіршене та близьке до безнадійного”, — зазначили в ГУР.
Особливістю операції стало те, що вдалося завести піхоту 13 бригади НГУ “Хартія” з незрівнянно низькими втратами. Зазначається, що це приклад чудової співпраці професійних спецпризначенців і лінійного підрозділу.
“Успішна місія ГУР створює умови для подальшого витіснення російських окупантів з півночі Харківщини”, — йдеться у повідомленні.
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