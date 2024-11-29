Про це повідомляє пресслужба ГУР МО України.

Орієнтовна вартість цієї системи становить 1 мільярд гривень, але вона була знищена за допомогою лише чотирьох далекобійних FPV-дронів загальною вартістю близько 100 тисяч гривень.

“Співвідношення витрат на проведену операцію до знищеного об’єкта склало неймовірні 1:10 000”, – наголосили у повідомленні.

Ця операція стала черговим доказом майстерності українських розвідників, які застосовують сучасні технології для завдання нищівних ударів по високовартісній техніці противника. Знищення комплексу “Зоопарк” демонструє ефективність використання FPV-дронів у сучасній війні.