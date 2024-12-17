Росія продовжує використовувати війська КНДР у бойових діях на території Курської області. Через значні втрати підрозділи Північної Кореї почали розставляти додаткові спостережні пости, намагаючись виявляти українські безпілотники.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.

Зазначається, що перед штурмом північнокорейські війська формують групи з 20-30 солдатів, переміщуючись до районів зосередження невеликими групами по 5-6 осіб.

У розвідці наголошують, постійне накопичення Північнокорейських штурмових підрозділів свідчить про намагання Москви зберегти наступальний темп на цій ділянці фронту. На передовій північнокорейських солдатів можна впізнати за червоним скотчем, який вони використовують для розпізнавання.