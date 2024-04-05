Про це повідомляє Національна гвардія України у своєму Telegram-каналі.

“Під час роботи одного з підрозділів аеророзвідки в районі Урожайного оператори БпЛА помітили російського військового, який наближався до українських позицій на мопеді, а потім намагався непомітно підійти ближче та провести розвідку.Бійці 21-ї бригади НГУ вже чекали на незваного гостя”, – йдеться у повідомленні.

Полоненому 43 роки. Проходив службу за контрактом у рядах бригади морської піхоти зс рф. З вересня 2023 року брав участь у бойових діях на Донеччині.

“За словами полоненого, був призваний на посаду водія, однак, потім був переведений в штурмовий підрозділ”, – підсумували у відомстві.