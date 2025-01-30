Про це повідомила Національна гвардія України.
“Прапор України закріпили на вишці, яка під контролем ворога. І на ранок, коли небо, змучене від постійних вибухів і диму, прокинулося, над землею замайорів наш синьо-жовтий стяг – символ незламної волі та боротьби!” – йдеться у повідомленні.
В оперативно-стратегічному угрупуванні військ (ОСУВ) «Хортиця» наголосили, що цей вчинок є нагадуванням ворогу про тимчасовість його присутності на українській землі.
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