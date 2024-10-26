По це повідомило Центральне територіальне управління Нацгвардії. Там оприлюднили відео із влучанням у ворожі бронетранспортери.

“Декілька одиниць техніки намагалися прорватися в районі населеного пункту Золота Нива Донецької області, однак спроба штурму була зупинена Силами оборони”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники продовжують наступальні дії на Донеччині. Зокрема вони просуваються у Селидовому, Катеринівці, Вишневому та ще кількох населених пунктах області.

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