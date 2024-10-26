По це повідомило Центральне територіальне управління Нацгвардії. Там оприлюднили відео із влучанням у ворожі бронетранспортери.
“Декілька одиниць техніки намагалися прорватися в районі населеного пункту Золота Нива Донецької області, однак спроба штурму була зупинена Силами оборони”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські загарбники продовжують наступальні дії на Донеччині. Зокрема вони просуваються у Селидовому, Катеринівці, Вишневому та ще кількох населених пунктах області.
- Окупанти просунулися в Селидовому та ще кількох населених пунктах Донеччини, – DeepState
- Добові втрати росіян на фронті сягнули 1690 солдатів, ‒ Генштаб
- На фронті за добу відбулося майже дві сотні боєзіткнень, ‒ Генштаб