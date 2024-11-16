Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
“Бійці підрозділу ударних БПЛА 27-ї Печерської бригади Нацгвардії знищили російський дороговартісний зенітно-ракетний комплекс БУК-М1. Ворожий ЗРК гвардійці виявили під час розвідувальних дій на одному з найгарячіших напрямків фронту”, — написав міністр.
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