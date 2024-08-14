Бійці Служби безпеки України, які працюють на гарячих напрямках фронту у Запорізькій області, вистежили та скоригували вогонь по ворожій РЛС дальнього виявлення 39Н6 "Каста-2Е2".

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Вартість такої радіолокаційної станції залежно від комплектації стартує від 60 млн доларів.

Фактично ця РЛС була “очима” російської ППО, яка контролювала український повітряний простір. Ворог ховав її в тилу, ретельно маскував і часто передислоковував, зазначають у спецслужбі.

Але військові контррозвідники із 13 Головного управління СБУ змогли вистежити РЛС і навести на неї вогонь на знищення.

Дата ефективних дій Сил оборони не розкривається.

“А зробити це допомогли донати українців. Адже цей комплект техніки для розвідки та вистежування ворожих РЛС (наземна станція до БпЛА, мікроавтобус, ноутбуки, живлення та звʼязок) був придбаний Фондом “Повернись живим” за рахунок волонтерських внесків і переданий підрозділу СБУ, який полює за радарами”, — зазначають у СБУ.

Зазначається, що від початку повномасштабної війни різні підрозділи Служби безпеки загалом уразили на лінії фронту вже 166 засобів російської ППО і 446 радіоелектронної боротьби, а також радіоелектронної та радіотехнічної розвідки.