16:54 В Одесі жінка “задонатила” понад мільйон шахраю, який працював під виглядом волонтера
16:44 Україна вийшла на довоєнні показники експорту, — Мінекономіки
16:20 Bild: Через допомогу Україні очільнику машинобудівного концерну Rheinmetall підпалили дачу в Німеччині
16:19 Деякі держави дозволили Україні бити по Росії зі зброї, що вони передали, — глава МЗС Литви
15:59 Кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу Нікополя зросла до чотирьох, — місцева влада
15:58 Хірурги з Канади та США провели реконструктивні операції для поранених українців
15:46 За час повномасштабної війни армія РФ знищила 210 об’єктів медзакладів та 1588 пошкодила, — МОЗ
15:34 У Запоріжжі представник ТЦК незаконно вилучив авто на 11 млн грн
15:15 Президенти країн Балтії закликали ЄС розпочати переговори щодо вступу України в союз
15:13 В Раді пропонують створити приватні оборонні компанії
14:58 Європейський союз має якнайшвидше розглянути заявку України на вступ
14:54 З початку повномасштабної війни від вибухівки загинуло 297 цивільних, з яких 15 дітей, — ДСНС
14:47 З початку року в Україні відкрилася небачена кількість ФОПів
14:46 У ГУР заявили про масове дезертирство найманців із Непалу з частин російської армії
14:27 “Я відчув себе сміттям”, — нардеп Тищенко образив захисника Маріуполя
14:22 Ще троє українських дітей повернулися в Україну з окупації
14:03 На Харківщині окупанти скинули авіабомбу
13:58 У справі заступника міністра оборони РФ Іванова допитали ще більш високопоставленого чиновника, — британська розвідка
13:42 ДБР повідомило ще одну підозру колишньому високопосадовцю ЗСУ
13:22 “Пропустив декілька засідань — так склалося”, — розслідування Bihus.Info про нардепів-прогульників
13:18 В Україні запускають проєкт з охорони довкілля
12:57 Майже 7,5 тисяч заявок по програмі єВідновлення подали жителі Донецької області
12:45 В Україні за рік стало на 1200 більше гривневих мільйонерів, — Гетманцев
12:39 Наймасовіший розпис писанок
12:28 Журналістів повернуть у парламент, — керівник апарату Ради
12:19 Внаслідок російських атак на Одесу зазнало пошкоджень Представництво Уповноваженого ВР України з прав людини
12:16 Оновлено виплати і винагороди для військових
12:00 США закликають передавати Україні більше касетних боєприпасів
11:56 СБУ проводить обшуки в митрополита УПЦ МП Запорізького та Мелітопольського Луки
11:40 Деякі країни НАТО готові збільшити витрати на оборону до 3% ВВП
11:35 600 тисяч доларів на потреби розвідки конфіскував Буданов
11:25 Як пройшли перші скандальні аукціони з продажу застарілих авто Укрпошти?
11:11 Поліція показала наслідки обстрілів у Сумській області
Партнерський матеріал
11:07 Impactpreneurship 2.0: навчання з соціального підприємництва для молоді, ВПО, ветеранів/-ок
10:59 Китай є головним суперником США, — Остін
10:49 Атака на Рязанський нафтопереробний завод була спецоперацією ГУР
10:40 “У нашого ворога немає нічого святого, є загроза посилених обстрілів”, — КМВА посилять заходи безпеки на Великдень
10:36 3,7 мільярда гривень виділять на відновлення інфраструктури
10:23 ШІ в МЗС: цифрова особа Вікторія інформуватиме щодо консульських питань
10:04 Метеорит в українському небі?

Bild: Через допомогу Україні очільнику машинобудівного концерну Rheinmetall підпалили дачу в Німеччині

Ліві радикали, обурені допомогою Україні, вночі проти вівторка підпалили у Нижній Саксонії садовий будинок очільника машинобудівного та збройового концерну Rheinmetall Арміна Паппергера.

Середа, 1 травня 2024, 16:20

Про це пише видання Bild.

Причиною підпалу ліві радикали назвали постачання компанією зброї для Збройних Сил України. Вони назвали компанію “одним із бенефіціарів так званого переломного моменту”. Цим терміном (Zeitenwende) канцлер ФРН Олаф Шольц називає війну в Україні.

Відповідний лист-зізнання радикали оприлюднили на платформі Indymedia.

“У ніч з 28 на 29 квітня 2024 року ми встановили запалювальний пристрій на садовому будиночку Арміна Паппергера”, – йдеться у повідомленні.

У листі йдеться про те, що “Rheinmetall є одним із бенефіціарів так званого переломного моменту” і що компанія накопичує “різні старі типи танків”, які “тепер можуть бути продані в Україну з боєприпасами та з великим прибутком”.

“Rheinmetall не просто планує, виробляє та вбиває в національному масштабі”, – зазначили в листі.

Rheinmetall є одним із найбільших у світі виробників артилерійських і танкових снарядів. Компанія почала нарощувати виробництво після вторгнення Росії у 2022 році в Україну.

Теги: Rheinmetall, Німеччина, підпал, підтримка України

Межа у Telegram

Підписатись