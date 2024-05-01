Bild: Через допомогу Україні очільнику машинобудівного концерну Rheinmetall підпалили дачу в Німеччині

Про це пише видання Bild.
Причиною підпалу ліві радикали назвали постачання компанією зброї для Збройних Сил України. Вони назвали компанію “одним із бенефіціарів так званого переломного моменту”. Цим терміном (Zeitenwende) канцлер ФРН Олаф Шольц називає війну в Україні.
Відповідний лист-зізнання радикали оприлюднили на платформі Indymedia.
“У ніч з 28 на 29 квітня 2024 року ми встановили запалювальний пристрій на садовому будиночку Арміна Паппергера”, – йдеться у повідомленні.
У листі йдеться про те, що “Rheinmetall є одним із бенефіціарів так званого переломного моменту” і що компанія накопичує “різні старі типи танків”, які “тепер можуть бути продані в Україну з боєприпасами та з великим прибутком”.
“Rheinmetall не просто планує, виробляє та вбиває в національному масштабі”, – зазначили в листі.
Rheinmetall є одним із найбільших у світі виробників артилерійських і танкових снарядів. Компанія почала нарощувати виробництво після вторгнення Росії у 2022 році в Україну.
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