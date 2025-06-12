Приватна зустріч Більдерберзької групи у Стокгольмі: ключові теми та учасники

Про це йдеться у повідомленні на сайті Більдерберзької зустрічі

З 12 по 15 червня у Стокгольмі, столиці Швеції, відбудеться приватна зустріч Більдерберзької групи. На порядку денному обговорення важливих тем, серед яких трансатлантичні відносини, майбутнє України, а також інновації та стійкість у сфері оборони. Цю інформацію оприлюднено на офіційному сайті заходу.

На зустріч запрошено широкий спектр політичних лідерів та експертів з різних галузей, включаючи промисловість, фінанси, науку та медіа. Учасники обговорять питання, що стосуються євроатлантичних відносин, економіки США, ситуації в Європі та на Близькому Сході, а також інновацій у сфері оборони, штучного інтелекту та міграційних викликів.

Серед учасників зустрічі будуть генеральний секретар НАТО Марк Рютте, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, президент Фінляндії Александр Стубб, міністр фінансів Норвегії та колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, а також спікерка Бундестагу Юлія Клекнер.

Ця зустріч проходитиме в закритому форматі, без підсумкових заяв або прес-конференцій.

Більдерберзька група – це щорічна приватна конференція, що збирає від 120 до 150 представників політичної еліти Європи та Північної Америки, а також експертів з різних галузей. Конференція, що існує з 1954 року, слугує платформою для неформального обговорення актуальних питань.

Зустрічі організовуються відповідно до Правил Чатем-Хаус, які передбачають, що учасники можуть використовувати отриману інформацію, але не мають права розкривати її джерела. Завдяки такому формату, детальний порядок денний не визначається, резолюції не пропонуються, голосування не проводиться, а політичні заяви не публікуються.