Про це повідомляє Національна поліція України.

Родина, яку евакуювали правоохоронці, складається із 74-річного подружжя і 97-річної матері, яка прикута до ліжка.

З огляду на їхній вік і стан самостійно виїхати з небезпечної території родина не мала змоги.

У зв’язку з тим, що російські дрони безперервно створювали загрозу, поліцейські діяли максимально обережно. Через ризик обстрілу вони залишили свій автомобіль на певній відстані від будинку.

Правоохоронці транспортувати літню жінку на каталці та близько кілометра з обережністю везли її до автомобіля.

Також вони подбали про те, щоб люди зібрали найнеобхідніше, зокрема документи, ліки та особисті речі.

Евакуйована родина облаштовується на новому місці, на більш безпечній території.