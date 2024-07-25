У морі біля Туреччини знайшли гідроцикл із вибухівкою: кажуть, український | Українська правда

Про це повідомило турецьке інформагентство İHA.

Рятувальники, які чергували на пляжі в Чаталджі, вранці в четвер виявили підозрілий гідроцикл і сповістили про це поліцію. Вона прибула на місце події і провела огляд.

За попередніми даними, “вважається, що гідроцикл, який, за оцінками, належить українському флоту, дрейфував і досяг стамбульського пляжу Чаталджа”, йдеться в повідомленні.

Також фахівці встановили, що всередині гідроцикла була вибухівка, кілька камер і “військове обладнання”.

Після завершення перших експертиз плавзасіб передадуть військовим для ретельнішого аналізу.

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