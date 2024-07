Про це повідомило турецьке інформагентство İHA.

Рятувальники, які чергували на пляжі в Чаталджі, вранці в четвер виявили підозрілий гідроцикл і сповістили про це поліцію. Вона прибула на місце події і провела огляд.

За попередніми даними, “вважається, що гідроцикл, який, за оцінками, належить українському флоту, дрейфував і досяг стамбульського пляжу Чаталджа”, йдеться в повідомленні.

Very interesting: An unmanned jetski, believed to be loaded with explosives and presumed to belong to Ukrainian forces, was discovered on the Çatalca Coast of Istanbul, Türkiye. pic.twitter.com/zUXQwhewZk

— Clash Report (@clashreport) July 25, 2024