Про це повідомило турецьке інформагентство İHA.

Рятувальники, які чергували на пляжі в Чаталджі, вранці в четвер виявили підозрілий гідроцикл і сповістили про це поліцію. Вона прибула на місце події і провела огляд.

За попередніми даними, “вважається, що гідроцикл, який, за оцінками, належить українському флоту, дрейфував і досяг стамбульського пляжу Чаталджа”, йдеться в повідомленні.

Very interesting: An unmanned jetski, believed to be loaded with explosives and presumed to belong to Ukrainian forces, was discovered on the Çatalca Coast of Istanbul, Türkiye. pic.twitter.com/zUXQwhewZk — Clash Report (@clashreport) July 25, 2024

Також фахівці встановили, що всередині гідроцикла була вибухівка, кілька камер і “військове обладнання”.

İstanbul Çatalca Sahili’nde Ukrayna'ya ait olduğu tahmin edilen patlayıcı madde yüklü jet ski bulundu İlk incelemeleri tamamlandıktan sonra deniz aracı kriminal inceleme yapılmak üzere askeri inceleme noktasına götürülecek. pic.twitter.com/DoHT0bLzz0 — Ersoy Dede 🇹🇷 (@ersoydede) July 25, 2024

Після завершення перших експертиз плавзасіб передадуть військовим для ретельнішого аналізу.