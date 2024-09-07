Сьогодні вночі російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. Усі БпЛА, які загрожували Києву, були знищені протиповітряною обороною. Уламки збитого дрона були знайдені вранці й біля будівлі Верховної Ради.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України у Telegram-каналі.

“Після сьогоднішньої нічної атаки російських дронів уламки збитого безпілотника виявлено біля будівлі Верховної Ради України”, – йдеться у повідомленні.

В пресслужбі держоргану додали, що пошкоджень не виявлено.

Нагадаємо, у ніч проти 7 вересня російські війська випустили по Україні 67 ударних безпілотників, більшість з яких була знищена силами ППО. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ворог запускав ударні БпЛА типу Shahed з Курська, Єйська та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи підрозділи РЕБ Сил оборони України. Протиповітряна оборона знищила у небі 58 ворожих безпілотників.