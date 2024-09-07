Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України у Telegram-каналі.
“Після сьогоднішньої нічної атаки російських дронів уламки збитого безпілотника виявлено біля будівлі Верховної Ради України”, – йдеться у повідомленні.
В пресслужбі держоргану додали, що пошкоджень не виявлено.
Нагадаємо, у ніч проти 7 вересня російські війська випустили по Україні 67 ударних безпілотників, більшість з яких була знищена силами ППО. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ворог запускав ударні БпЛА типу Shahed з Курська, Єйська та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.
Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи підрозділи РЕБ Сил оборони України. Протиповітряна оборона знищила у небі 58 ворожих безпілотників.
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