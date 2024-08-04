Подія трапилась у суботу, 3 серпня, на Шацькому блокпості. Зі слів очевидців, працівники ТЦК та СП зупинили кількох хлопців та доправили їх до районного терцентру комплектування. Мітингувальники вимагали у військових відпустити кількох чоловіків.

Як зазначили у Волинському обласному ТЦК та СП насправді вчора відбулась звичайна процедура перевірки військово-облікових даних громадян України.

“Що ж відбулось насправді? Та наче, з першого погляду нічого дивного – звичайна процедура перевірки військово-облікових даних громадян України. Через відсутність військово-облікових документів у трьох чоловіків, їх запрошено до Ковельського РТЦК та СП для перевірки їхнього відношення до військової служби, притягнення до адміністративної відповідальності тощо”, – пояснили військові.

Також вони наголосили, що представники ТЦК та СП не здійснюють затримання громадян України у зв’язку з виявленими адміністративними правопорушеннями, які діють у відношенні громадян України віком від 18 до 60 років та підпадають під мобілізацію. Зазначені заходи (затримання та доставлення таких громадян до ТЦК та СП) здійснюються виключно представниками національної поліції.

На думку представників ТЦК, деякі громадяни трактують закони, як вони вважають за потрібне, а заклики до бунту, які вчора ширились у мережі зіграли в інтересах ворога.

“Проаналізовані факти та обставини випадку, який мав місце у м. Ковель 3 серпня 2024 року, ТЦК засвідчує, що конфлікт підтримувався та спрямовувався у “необхідному руслі” російськими спецслужбами через відповідні “інформаційні системи”. На це вказують наступні методи їх роботи – емоційні гойдалки, маніпуляції свідомістю громадян, підбурювання до непокори тощо”, – наголошується у повідомленні.

В ТЦК зауважили, що ситуація повністю спровокована з метою дискредитації чинної влади та протидії заходам мобілізації, перешкоджанню законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, які матимуть відповідні правові наслідки для тих, хто підбурював громадян до протиправних дій та тих, хто брав у цьому найактивнішу участь.

“Вчора, ви знецінили справжню сутність гасла “Героям Слава!”, яке вигукували та аплодували “ухилянту”, який не зробив нічого заради перемоги України над загарбником, а Герой України, Олександр Мацієвський, знав справжню ціну цим словам, за що був цинічно розстріляний ворогом. Після таких ваших дій, ви ще впевнені, що стоїте саме на тих національних позиціях, що і сотні тисяч співвітчизників, які зі зброєю в руках захищають нашу з вами Батьківщину?” – резюмують представники Волинського ТЦК та СП.