У Тбілісі, біля будівлі грузинського парламенту, сьогодні, у неділю, розпочалася масштабна акція протесту. Там вже затримали кількох демонстрантів.

Про це інформує видання “Эхо Кавказа”.

Ситуація на проспекті Руставелі значно загострилася: між протестувальниками та поліцією відбулися сутички. Громадяни висловлюють протест проти новообраного президента Грузії Михайла Кавелашвілі, якого відкрито не підтримує п’ята президентка країни Саломе Зурабішвілі, а також опозиція та значна частина міжнародної спільноти.

Поліція почала затримання та відновила рух транспорту на головному проспекті міста, закликаючи протестувальників звільнити проїжджу частину та перейти на тротуар. Унаслідок зіткнень один із мітингувальників зазнав травм і отримав медичну допомогу.

Наразі акція перемістилася з проїжджої частини на тротуари, але число затриманих демонстрантів залишається невідомим.

Нагадаємо, раніше пʼята президентка Саломе Зурабішвілі оголосила про свій намір залишити президентський палац. Вона також закликала громадян та опозиційні сили підготуватися до можливих дострокових парламентських виборів.

Тим часом у парламенті відбулася церемонія інавгурації Михайла Кавелашвілі.