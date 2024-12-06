Протягом тижня неподалік Південноукраїнської атомної електростанції зафіксували значну активність російських безпілотників. Загалом у зоні спостереження було помічено 17 дронів, частина з яких пролітала на небезпечній відстані.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

“На Південноукраїнській АЕС команді МАГАТЕ повідомили, що цього тижня було виявлено загалом 17 дронів, деякі з яких перебували на відстані близько трьох кілометрів від станції”, – повідомив гендиректор.

Інциденти, пов’язані з безпекою ядерних об’єктів, трапилися і на Хмельницькій АЕС. Там членам команди МАГАТЕ у вівторок довелося на короткий час сховатися на території станції.

Щодо Запорізької атомної електростанції, Гроссі нагадав, що вона вже понад два роки не виробляє електроенергію.

Усі шість енергоблоків перебувають у стані холодної зупинки, але стабільна робота об’єкта залежить від зовнішнього електропостачання, необхідного для охолодження реакторів і забезпечення інших функцій безпеки.

Ситуація на ЗАЕС залишається нестабільною, оскільки діючі лінії електропередачі часто зазнають аварій. Це створює серйозні ризики для безпеки об’єкта.