Про це повідомляє КМДА.
“Через підтоплення підземного переходу станцію метро “Дорогожичі” закрили на вхід та вихід. Поїзди слідують повз станцію без зупинки”, — йдеться у повідомленні.
Водночас тролейбуси № 16 та 35 ділянку з проривом об’їжджають сусідньою (до вул. Іллєнка) – вулицею Дорогожицькою.
Крім цього, рух транспорту вулицею Юрія Іллєнка, біля станції метро “Дорогожичі”, обмежено в обох напрямках.
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