Росія, швидше за все, вичерпає свої запаси бойових броньованих машин до 2026 року.

Про це пише New York Times із посиланням на військового 72 бригади Романа, який попросив не називати його справжнє прізвище.

За його словами, російські війська можуть розгромити українську оборону, коли концентрують свої зусилля на певній ділянці фронту. Так, наприкінці літа навколо Вугледара вони мали перевагу в артилерії 10 до 1.

«Як одна наша артилерійська система може боротися з десятьма їхніми?» — риторично запитує він.

Видання також цитує інших неназваних українських командирів та військових експертів, які кажуть, що війна з Росією — це війна на виснаження, коли кожна сторона намагається виснажити іншу, завдавши їй максимальних втрат і змусивши відмовитися від продовження війни.

Австрійський військовий аналітик Франц-Штефан Гаді, із яким поговорило NYT, сказав, що результат війни вирішиться не тим, «хто контролює Вугледар чи інші тактично важливі прифронтові міста», а тим, «скільки військ росіяни витратили на захоплення Вугледара у порівнянні з тими втратами, яких зазнали українці, намагаючись його утримати».

2 жовтня українське військове командування надало дозвіл на здійснення маневру з виведення підрозділів із міста Вугледар у Волноваському районі Донецької області.