Про це йдеться у звіті МАГАТЕ.

Безпекова ситуація на Запорізькій АЕС погіршилася після удару дроном 17 серпня, який стався поблизу важливих охолоджувальних ставків і в 100 метрах від єдиної вцілілої лінії електропередач.

Хоча жертв і пошкоджень обладнання не було, постраждала дорога між воротами станції. Експерти МАГАТЕ також відзначили активізацію військових дій у районі АЕС.

Напередодні Росія поширила фейк про нібито наміри України використати “брудну бомбу” на Запорізькій атомній електростанції. Український МЗС спростував цю інформацію.