Про це повідомили у МАГАТЕ.
МАГАТЕ зазначає, що вибухи не призвели до жертв чи постраждалих, а також не мали впливу на обладнання станції.
Водночас експерти місії повідомляють про зростання інтенсивності військових дій поблизу ЗАЕС за останню добу.
Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі висловив занепокоєння ситуацією. Він зауважив, що напад на будь-яку атомну електростанцію є абсолютно неприйнятним.
“У світлі посилення військової активності на ЗАЕС я ще раз закликаю до максимальної стриманості, щоб запобігти очевидній небезпеці для її безпеки, і до суворого дотримання п’яти конкретних принципів, встановлених МАГАТЕ в Раді Безпеки ООН для захисту об’єкта, і семи незамінних стовпів ядерної безпеки під час збройного конфлікту, також визначених МАГАТЕ”, — йдеться у повідомленні.
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