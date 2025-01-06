Співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії зафіксували гучні вибухи поблизу Запорізької атомної електростанції. Також повідомляється про кулеметні черги, які лунали з території об'єкта.

Про це повідомили у МАГАТЕ.

МАГАТЕ зазначає, що вибухи не призвели до жертв чи постраждалих, а також не мали впливу на обладнання станції.

Водночас експерти місії повідомляють про зростання інтенсивності військових дій поблизу ЗАЕС за останню добу.

Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі висловив занепокоєння ситуацією. Він зауважив, що напад на будь-яку атомну електростанцію є абсолютно неприйнятним.