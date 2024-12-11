Про це повідомляє CNN.

За словами організаторів, також відзначилися інші яскраві роботи, зокрема зображення жаби у бульбашці та окуня, що переслідує білоголового орлана, які стали переможцями в окремих категоріях.

Автор переможного знімка розповів, що роками фотографує білок у різних ситуаціях на території Італії, але цей кадр привернув його особливу увагу своєю комічністю.

“Я зробив безліч фотографій білок за ці роки, але цей кадр був дійсно кумедним і дуже незвичайним. Це саме той момент, коли білка відриває задні лапи від стовбура, щоб сховатися у своєму укритті”, – зазначив Маркетті.

Загалом конкурс Nikon Comedy Wildlife Photography Awards вкотре продемонстрував, що природа може бути не лише красивою, а й веселою, якщо подивитися на неї з іншого ракурсу.

  • Україна посіла третє місце на Дитячому Євробаченні-2024
  • Pantone оголосила Колір року 2025: елегантність у відтінку Mocha Mousse
  • Документальний фільм про ресторан Veselka у Нью-Йорку потрапив до ТОПу найкращих від CNN