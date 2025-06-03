Білл Гейтс інвестує у здоров'я та освіту Африки через ШІ

Про це пише ВВС

Білл Гейтс, засновник компанії Microsoft, оголосив про свій намір протягом наступних 20 років передати більшу частину свого статку на покращення охорони здоров’я та освіти в Африці. Цю інформацію оприлюднила ВВС.

У своїй промові 69-річний підприємець акцентував увагу на важливості розкриття людського потенціалу через медичні та освітні ініціативи, які, на його думку, є ключем до процвітання африканських країн.

Під час свого виступу в столиці Ефіопії Гейтс закликав молодих інноваторів континенту розробляти рішення на основі штучного інтелекту (ШІ) для покращення системи охорони здоров’я.

Він також зазначив, що до 2045 року, коли планується завершення діяльності його фонду, він має намір роздати 99% свого статку, який, за прогнозами, може досягти 200 мільярдів доларів.

“Нещодавно я зобов’язався, що протягом наступних 20 років мої статки будуть роздані. Більшість цих коштів буде витрачено на допомогу вам у вирішенні проблем тут, в Африці.” – Білл Гейтс

Граса Машел, колишня перша леді Мозамбіку, висловила підтримку цій ініціативі, зазначивши:

“Ми розраховуємо на непохитну відданість пана Гейтса продовжувати йти цим шляхом трансформації разом з нами.” – Граса Машел

На фоні зменшення допомоги Африці з боку уряду США, зокрема в програмах лікування ВІЛ/СНІДу, фонд Гейтса планує зосередитися на покращенні первинної медичної допомоги на континенті.

Гейтс підкреслив, що мобільні технології вже стали революційними для банківської сфери в Африці, і тепер настав час використовувати штучний інтелект для розвитку охорони здоров’я.

Він навів приклад Руанди, де застосовують ультразвукові дослідження на основі ШІ для виявлення вагітностей із високим ризиком.

Фонд Гейтса визначив три основні пріоритети: зменшення смертності матерів і немовлят, забезпечення здоров’я наступного покоління без смертельних інфекційних хвороб та виведення мільйонів людей з бідності.

Згідно з даними Bloomberg, навіть після передачі 99% свого статку, Гейтс залишиться мільярдером.

Разом із Полом Алленом він заснував Microsoft у 1975 році, яка швидко стала лідером у сфері програмного забезпечення та технологій.

Протягом останніх десятиліть Гейтс поступово відійшов від активної роботи в компанії, залишивши посаду CEO у 2000 році та голови правління у 2014 році.

Він зізнався, що на його рішення роздати більшу частину статку вплинули інвестор Воррен Баффет та інші відомі філантропи.

Проте критики фонду Гейтса стверджують, що він використовує благодійність для уникнення сплати податків і має надмірний вплив на глобальну систему охорони здоров’я.