11 липня моніторингова група Беларускі Гаюн повідомила про заплановане будівництво прикордонної застави у Лоєвському районі. Ця інформація підтвердилася після публікації Державним прикордонним комітетом Білорусі тендеру на будівництво.

Про це повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн.

Прикордонна застава «Карповка» відповідатиме за охорону ділянки білорусько-українського кордону, що проходить по річці Сож. Комплекс буде розташований як на суші, так і на воді, частина об’єктів знаходитиметься на брандвахті. Йдеться не про створення нового підрозділу, а про розвиток інфраструктури на вже існуючій прикордонній ділянці.

Окрім цього, Держприкордонкомітет Білорусі планує побудувати ще одну прикордонну заставу в урочищі Селище, що в Столинському районі Брестської області. За словами аналітиків, у цій місцевості вісім років тому вже діяв прикордонний пост, однак він, ймовірно, був тимчасовим.

“Планується, що всі об’єкти для обох застав будуть завершені до кінця 2026 року. Розширення мережі прикордонних застав на білорусько-українському кордоні продовжується. Наприклад, раніше ми повідомляли про будівництво нової застави в Наровлянському районі Гомельської області”, – зазначили в Беларускім Гаюні.

Розширення прикордонної інфраструктури триває і охоплює різні ділянки кордону, що додає додаткової захищеності на лінії кордону з Україною.