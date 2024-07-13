У планах білоруських силовиків «успішно присікти збройні провокації» вздовж українсько-білоруського кордону, після чого здійснити спробу звинуватити у цьому Україну. До таких провокацій Білорусь вдається аби показати китайським колегам свої можливості.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

З 8 по 19 липня на території Республіки Білорусь проходять перші спільні навчання сил спеціальних операцій ЗС РБ та військовослужбовців Народно-визвольної армії КНР. Навчання мають статус “антитерористичних”. В цей час, згідно з отриманими ЦНС даними, білоруські силові відомства готуються провести так звані операції під чужим прапором в прикордонній зоні з Україною. Вони планують вдатися до провокацій, які самі ж успішно попередять з метою продемонструвати китайським колегам свої можливості.

Зазначається, що напередодні навчань та прибуття китайських підрозділів до Білорусі, заступник начальника генерального штабу ЗС РБ генерал-майор Володимир Купріянюк заявив про загрозу підготовки та проведення на території білорусі збройних провокацій “в умовах нарощування присутності підрозділів спеціального призначення, найманців і різноманітних добровольчих формувань у прикордонних районах”.

“Ця заява була покликана підготувати інформаційне поле для проведення білоруською стороною власних провокацій, адже їй буде вкрай вигідно в контексті вступу білорусі до Шанхайської організації співробітництва (ШОС) та перших спільних антитерористичних навчань з НВАК показати спроможність власних органів безпеки до реагування на загрози”, — пояснюють в ЦНС.

Як стверджують фахівці Центру нацспротиву, в планах у білоруських силовиків “успішно присікти збройні провокації” вздовж українсько-білоруського кордону, після чого буде здійснена спроба звинуватити Україну.