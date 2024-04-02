Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Нікому не вірте, що ми хочемо воювати. Ми готуємось до війни, я про це говорю відверто.

“Хочеш миру — готуйся до війни” — не я це придумав. Це дуже правильно сказано», — заявив Лукашенко.

