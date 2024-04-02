Про це повідомляють російські ЗМІ.
«Нікому не вірте, що ми хочемо воювати. Ми готуємось до війни, я про це говорю відверто.
“Хочеш миру — готуйся до війни” — не я це придумав. Це дуже правильно сказано», — заявив Лукашенко.
За його словами, у країні ведеться необхідна підготовка відповідних підрозділів, до військ поставляються різні види озброєнь та техніки.
«Якщо звідти (з країн, які він вважає „недружніми“. — Прим. ред.) хтось підвиває і критикує нас, знайте: ми робимо правильно. Якщо там нас почнуть хвалити — біда», — сказав він.
При цьому Лукашенко заявив, що Білорусь нікому не загрожує:
«Нам не треба комусь загрожувати. Ми не хочемо чужої землі. Нам цю дай боже обробити».
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