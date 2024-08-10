Міноборони Білорусі повідомило про перекидання систем "Іскандер" до кордонів з Україною, а Лукашенко наказав посилити військові угруповання в Гомельській та Мозирській областях, що межують з Київською та Чернігівською областями.

Про це пише БЕЛТА.

Білорусь посилює свої військові угруповання на кордоні з Україною, перекидаючи ракетні системи “Іскандер” та “Полонез”. Президент Лукашенко наказав зміцнити війська в Гомельській та Мозирській областях, які межують з Україною.

Він також звинуватив Україну у порушенні повітряного простору Білорусі, стверджуючи, що білоруська ППО збила кілька безпілотників. Українська влада поки що не коментує ці заяви.