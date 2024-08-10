Про це пише БЕЛТА.
Білорусь посилює свої військові угруповання на кордоні з Україною, перекидаючи ракетні системи “Іскандер” та “Полонез”. Президент Лукашенко наказав зміцнити війська в Гомельській та Мозирській областях, які межують з Україною.
Він також звинуватив Україну у порушенні повітряного простору Білорусі, стверджуючи, що білоруська ППО збила кілька безпілотників. Українська влада поки що не коментує ці заяви.
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