Про це пише БЕЛТА.

Білорусь посилює свої військові угруповання на кордоні з Україною, перекидаючи ракетні системи “Іскандер” та “Полонез”. Президент Лукашенко наказав зміцнити війська в Гомельській та Мозирській областях, які межують з Україною.

Він також звинуватив Україну у порушенні повітряного простору Білорусі, стверджуючи, що білоруська ППО збила кілька безпілотників. Українська влада поки що не коментує ці заяви.

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