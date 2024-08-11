Танки однієї з механізованих бригад Збройних сил Білорусії перекидаються до кордону з Україною в рамках рішення про "посилення прикордонних угруповань військ”.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Білорусі.

“Підрозділи одного з механізованих з’єднань приведені у готовність до виконання завдань із призначення. Військовослужбовці здійснюють навантаження військової техніки на залізничний транспорт і починають здійснення маршу комбінованим способом у призначені райони”,— йдеться у повідомленні.

Напередодні Головнокомандувачам Збройних Сил РБ було надано вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському та Мозирському тактичних напрямках з метою реагування на будь-які можливі провокації. Водночас очільник білоруського оборонного відомства генерал-лейтенант Віктор Хренін розпорядився збільшити кількість солдат і озброєння в областях, які межують з Україною.

“Військові частини сил спеціальних операцій, сухопутних військ, ракетних військ, у тому числі реактивні системи “Полонез” та комплекси “Іскандер”, отримали завдання на марш у призначені райони”, — зазначив Хренін.