Білорусь продовжує проводити кампанію зі збільшення напруги на кордоні з Україною, сприяючи Кремлю в інформаційній війні.

Про це застерігає Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони.

Відомо, що в соціальних мережах масово розповсюджують інформацію про відкриття другого фронту на кордоні Білорусі з Україною.

Олександр Худолєєв, перший заступник голови Міністерства з надзвичайних ситуацій Білорусі, заявив про готовність прикордонної служби Гомельської області до переходу на воєнний режим з Україною.

“Ця заява свідчить про продовження ворожої ІПсО щодо “відкриття другого фронту з боку білорусі”. Мета кампанії – нагнітання паніки в українському суспільстві”, – наголошує ЦПД.

Як підкреслив раніше керівник Центру протидії дезінформації, офіцер Збройних сил Андрій Коваленко, наразі з боку Білорусі існує лише інформаційна загроза. Будь-яка військова активність із Білорусі контролюється нашою розвідкою. На сьогодні ворог не має сил і засобів для наступу на Україну з цього напрямку.

“Росія імітує нову загрозу, щоб відволікти українські сили з точок фронту, де тривають найінтенсивніші бойові дії. У той же час українські військові готові до будь-яких провокацій з білоруської території”, – зазначають у повідомленні.

Нагадаємо, що Білорусь розпочала тижневі навчання авіації та протиповітряної оборони за участі Росії: вони триватимуть з 27 по 31 травня.