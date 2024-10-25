Про це повідомляє “Радіо Свобода”, посилаючись на власні джерела.

Видавництво зазначає, що Міністерство оборони Білорусі планувало збудувати військове містечко в Гомельській області протягом 2023-2027 років. На це було виділено фінансування: 500 000 рублів у 2022 році, 10 000 000 рублів у 2024 році та 40 000 000 рублів у 2025 році.

Перша черга будівництва мала бути завершена навесні 2023 року на місці колишнього радянського піонерського табору, розташованого за 40 км від українського кордону.

Однак, супутникові знімки, зроблені 10 жовтня, показують, що будівництво не розпочато. На знімках видно лише зруйновані корпуси піонерського табору, але немає ніякого обладнання, будівельників або охорони.

Причини зупинки будівництва залишаються невідомими.