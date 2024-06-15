Список перших індивідуальних нейтральних спортсменів (INA), які отримали підтвердження від Міжнародного олімпійського комітету, для участі в Олімпійських іграх у Парижі, був опублікований. Серед них є 14 російських і 11 білоруських атлетів, які зможуть виступати у чотирьох різних дисциплінах.

МОК оприлюднив список учасників.

Відомо, що Спеціальний Комітет провів перевірку спортсменів. Група експертів використала нову інформацію з різних джерел, зокрема офіційні списки спортсменів, які пов’язані зі спортивними клубами збройних сил і сил безпеки, що були опубліковані на офіційних сайтах Росії та Білорусі.

Перед перевіркою спеціальним комітетом МОК учасники повинні були пройти кваліфікаційний бар’єр та перевірку своїми міжнародними федераціями, щоб переконатися, що вони не підтримують війну в Україні і не мають жодних зв’язків з армією своєї країни.

Найбільше атлетів з Росії та Білорусі будуть змагатися в боротьбі (16 осіб), а також у шосейному велоспорті, гімнастиці, батуті та важкій атлетиці.

“Нейтральні спортсмени” будуть позбавлені своїх офіційних кольорів та не матимуть можливості брати участь у олімпійському параді на Сені під час церемонії відкриття.

Вони також не будуть включені до медальної таблиці. У березні МОК надав їм спеціальний прапор, на якому зображені літери INА (Individual neutral athlete) на зеленому тлі. Крім того, для них була створена коротка композиція без слів, яка стане їх гімном, якщо вони здобудуть олімпійський титул.