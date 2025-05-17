Національний олімпійський комітет Білорусі оголосив про те, що білоруські спортсмени отримали дозвіл на участь у міжнародних змаганнях з дзюдо. Це рішення стало можливим завдяки ухвалі Виконавчого комітету Міжнародної федерації дзюдо.

Згідно з інформацією НОК Білорусі, спортсмени зможуть знову змагатися під національним прапором, а також використовувати герб і гімн країни. Президент Міжнародної федерації дзюдо Маріус Візер висловив своє нетерпіння побачити білоруських дзюдоїстів на татамі з державними символами.

Це рішення набуде чинності з 1 червня 2025 року. Проте, наразі не було офіційного оголошення про зняття санкцій з Білорусі з боку IJF.

У разі зняття санкцій, білоруські спортсмени зможуть виступити під своїми національними символами на чемпіонаті світу, який відбудеться з 13 по 20 червня 2025 року в Будапешті.

Хронологія санкцій проти дзюдоїстів з Росії та Білорусі

2 березня 2022 року Міжнародна федерація дзюдо оголосила про можливість участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях. Однак, вже 14 березня 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, IJF вирішила відсторонити дзюдоїстів з цих країн від участі у міжнародних стартах.

У червні 2022 року федерація змінила своє рішення, дозволивши росіянам та білорусам виступати під «нейтральним» статусом, що викликало бойкот з боку України на всіх міжнародних змаганнях до усунення «нейтральних» спортсменів.

У вересні 2022 року IJF знову усунула російських та білоруських дзюдоїстів з міжнародних змагань до кінця року, через що вони пропустили чемпіонат світу 2022 року.

У квітні 2023 року федерація повернула росіян і білорусів до міжнародних стартів у статусі «нейтралітету», і на чемпіонаті світу 2023 року з’явилася команда «Індивідуальних нейтральних атлетів». У травні 2023 року аналогічне рішення ухвалив Європейський союз дзюдо.