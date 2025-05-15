Білоруська влада ухвалила рішення про направлення своїх військовослужбовців на навчання до Росії. Це ініціатива Міністерства оборони Білорусі, в рамках якої військові з різних підрозділів отримають можливість пройти курс підготовки, після чого стануть інструкторами.

Навчальна програма розроблена з урахуванням сучасних збройних конфліктів і включає в себе такі дисципліни, як тактична медицина, стрільба та інші важливі навички. Білоруські військові проходитимуть підготовку на базі 333-го Центру бойової підготовки, розташованого в Нижньогородській області Росії, поблизу населеного пункту Муліно.

Після завершення навчання, військовослужбовці повернуться до Білорусі, де зможуть передавати свої знання та навички іншим членам збройних сил.

Це не перший випадок, коли білоруські військові проходять навчання в Росії. У січні цього року вони вже мали можливість перейняти досвід російської армії, здобутий під час війни в Україні.

Крім того, на початку березня Олександр Лукашенко, лідер Білорусі, оголосив про плани направлення військових у відрядження до Росії для навчання з безпілотними літальними апаратами. Це сталося під час зустрічі з російською делегацією на виставці безпілотних авіаційних систем, що проходила в Білорусі. Лукашенко звернувся до російських партнерів з проханням визначити місце для проведення відповідних навчань.