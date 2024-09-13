Про це повідомили у 12-й бригаді спеціального призначення “Азов”.

Військові зазначили, що під час сьогоднішнього обміну було звільнено 15 бійців “Азову”.

“Вперше за більш ніж рік із неволі повернулися бійці “Азову”. 4 побратими та 11 посестер провели понад два роки в полоні й сьогодні зустрілись із рідними. Ми дякуємо президенту України Володимиру Зеленському, СБУ, МВС, ГУР та всім, хто доклав зусиль для того, щоб азовці повернулися додому”, — наголосили у бригаді.

Водночас військові зауважили, що для кожного бійця бригади, яка зараз тримає лінію оборони на одному з найважчих напрямків, повернення побратимів з полону — найбільша мотивація.