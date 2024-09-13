Про це повідомили у 12-й бригаді спеціального призначення “Азов”.
Військові зазначили, що під час сьогоднішнього обміну було звільнено 15 бійців “Азову”.
“Вперше за більш ніж рік із неволі повернулися бійці “Азову”. 4 побратими та 11 посестер провели понад два роки в полоні й сьогодні зустрілись із рідними. Ми дякуємо президенту України Володимиру Зеленському, СБУ, МВС, ГУР та всім, хто доклав зусиль для того, щоб азовці повернулися додому”, — наголосили у бригаді.
Водночас військові зауважили, що для кожного бійця бригади, яка зараз тримає лінію оборони на одному з найважчих напрямків, повернення побратимів з полону — найбільша мотивація.
“Сьогодні більш ніж 900 бійців “Азову” залишаються в полоні. Ми боротимемось за кожного з них, пам’ятаємо про всіх і повернемо кожного на рідну землю. Надалі ми сподіваємося на систематизацію процесу звільнення з полону військовослужбовців 12-ї бригади “Азов”. Віримо, що у наступних обмінах будемо і надалі бачити наших побратимів та посестер”, — додали в бригаді.
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