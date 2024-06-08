Більша частина міста Вовчанськ на Харківщині повністю контролюється Силами оборони України. Та частина, де намагаються перебувати російські військовослужбовці, перебуває під вогневим контролем українських сил.

Про це сказав речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

Волошин додав, що Сили оборони завдають максимальних втрат ворогу та намагаються просуватися вперед для звільнення всіх наших територій.

«Втрати ворога на тому напрямку (Харківському — ред.) безповоротні санітарні складають понад 130 осіб, знищено один танк, вісім артилерійських систем, дев’ять автомобілів, а також понад 40 БпЛА. Ну й звісно, 36 укриттів особового складу разом з особовим складом. Також на тому напрямку морські піхотинці 36-ї бригади морської піхоти днями взяли в полон кілька осіб російських кадрових військовослужбовців. Це було кілька офіцерів та кілька солдатів російської армії», — сказав Волошин.

Нагадаємо, станом на 1 червня, речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин говорив про те, що Вовчанськ на півночі Харківщини приблизно на 70% під контролем українських сил. Там тривають жорсткі бої з російськими загарбниками.