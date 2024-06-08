Про це сказав речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин в ефірі телемарафону “Єдині новини”.
Волошин додав, що Сили оборони завдають максимальних втрат ворогу та намагаються просуватися вперед для звільнення всіх наших територій.
«Втрати ворога на тому напрямку (Харківському — ред.) безповоротні санітарні складають понад 130 осіб, знищено один танк, вісім артилерійських систем, дев’ять автомобілів, а також понад 40 БпЛА. Ну й звісно, 36 укриттів особового складу разом з особовим складом. Також на тому напрямку морські піхотинці 36-ї бригади морської піхоти днями взяли в полон кілька осіб російських кадрових військовослужбовців. Це було кілька офіцерів та кілька солдатів російської армії», — сказав Волошин.
Нагадаємо, станом на 1 червня, речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин говорив про те, що Вовчанськ на півночі Харківщини приблизно на 70% під контролем українських сил. Там тривають жорсткі бої з російськими загарбниками.
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