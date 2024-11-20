За три місяці роботи онлайн-сервісу для реєстрації шлюбу в "Дії" 1 170 пар офіційно стали подружжям, не виходячи з дому.

Про це повідомив віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Шлюб онлайн працює вже 3 місяці, і за цей час 1 170 пар одружилися в Дії. В умовах війни шлюб онлайн є особливо важливим, це топпослуга для військових та пар, які перебувають на відстані”, — написав Федоров.

Він зазначив, що Україна першою запустила повний цикл одруження в смартфоні. Крім того, реєстрація шлюбу в Дії потрапила в список найкращих винаходів світу від TIME.